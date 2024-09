VIDEO – Totti compie 48 anni | gli auguri di Isabel lo fanno commuovere

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 – Francescooggi oggi 48ma già a mezzanotte sono iniziati i festeggiamenti per il suo compleanno. L'ex Capitano della Roma, appena tornato dall'Egitto con la compagna Noemi Bocchi, per l'apertura della prima sede africana dellaSoccer School, ha spento le candeline insieme alla famiglia e agli amici più stretti, si è divertito con il karaoke sulle note della canzone "Felicità" di Al Bano e Romina Power e si è commosso per il messaggio della figlia: "Ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno", le parole della bambina. alle qualiè apparso visibilmente commosso e l'ha abbracciata, ringraziandola per gli splendidi.