(Di venerdì 27 settembre 2024) New York, 27 settembre 2024 – L'ha toccato terra incon una forza di categoria 4: lo ha reso noto il Centro Nazionale Uragani, che ha definito la perturbazione “estremamente pericolosa”. “Sulla base dei dati radar Doppler dell'Nws (il Servizio meteorologico nazionale, ndr), l'occhio diha toccato terra comedi categoria 4 nella regione del Big Bend dellaalle 23.10 locali (le 5.10 in Italia), appena a est della foce del fiume Aucilla”, si legge in un comunicato. epa11627241 A visitor braves the high surf, storm surge and high winds of Hurricaneto take photos at the downtown of Cedar Key,, USA, 26 September 2024. Hurricaneis strengthening as it moves toward the U.S. Gulf Coast becoming a Category 1 hurricane and is expected to hit's Big Bend late today as Category 4 storm.