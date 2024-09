Re Carlo ultime notizie Meghan Markle lo ha distrutto solo 20 minuti di preavviso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un nuovo libro bomba rivela che la relazione di Harry conha letteralmenteRe. Quando ha saputo che suo figlio frequentava un’attrice americana è rimasto profondamente angosciato, probabilmente presagiva che qualcosa sarebbe andato storto. Re, la notizia suche lo haL’intuizione di Reè stata corretta. La presenza dinella vita di Harry ha creato un vero e proprio sconvolgimento che si è concluso nel peggiore dei modi, ossia la rottura dei rapporti tra il Principe e la sua famiglia. In fondo, Sua Maestà aveva un prozio che ha rinunciato al trono per amore di una donna americana, stiamo ovviamente parlando di Edoardo VIII e Wallis Simpson. Comunque, anche il modo in cuiseppe della relazione del figlio è stato sconvolgente.