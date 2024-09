Nuove frontiere della frangia | estrema e a tendina come quella di Cardi B

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 27 settembre 2024) Di certo non per tutti.B ha sfoggiato unagià iconica. Sicuramente per chi,lei, vuole osare e non passare certamente inosservata Eccola a Parigi, dove ha partecipato alla sfilata primavera/estate di Mugler. La rapper, 31 anni, che ha da poco accolto il suo terzo bebé con l’ormai ex Offset, è arrivata al fashion show con un look molto particolare. GUARDA LE FOTO TendenzaAutunno/Inverno 2024-24: si porterà cosìB da Mugler con lada cyborg Fasciata in una minigonna e in una giacca nera a maniche lunghe con una scollatura profonda e un ampio peplo squadrato sui fianchi, a rubare la scena è stato il suo look beauty: un pixie cut congeometrica, che scendeva a V dalle tempie fino al naso, coprendo gran parte degli occhi.