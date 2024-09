Neo-leader giapponese Ishiba propone una quasi NATO asiatica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (askanews) – Shigeru, che da martedì dovrebbe diventare il prossimo premier del Giappone, ha proposto oggi, nella prima conferenza stampa dopo la sua elezione adel Partito liberaldemocratico, l’istituzione di un quadro di sicurezza collettiva per l’Asia sul modello della. “Alla luce del relativo declino del potere degli Stati uniti, è essenziale stabilire meccanismi di sicurezza collettiva nella nostra regione”, ha affermato, che è un ex ministro della Difesa e ha da sempre manifestato una certa predilezione per i temi di sicurezza e difesa. “Ci sono vari trattati, come gli accordi di sicurezza tra Giappone-Usa e Usa-Corea del Sud, e altri trattati che riguardano una serie di alleanze. Credo che sia fondamentale considerare come integrarli in modo armonioso”, ha continuato il nuovo capo del partito di maggioranza.