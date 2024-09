Nel 2023 cresce il numero dei pagamenti digitali

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 27 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nelildieffettuati con strumenti diversi dal contante a livello nazionale è cresciuto del 14%. Anche ildi carte di credito attive si è attestato a 13 milioni, in leggero aumento rispetto al 2022. Inoltre, il valore delle transazioni risulta in crescita del 7%. E’ quanto emerge dalla 22ma edizione dell’Osservatorio carte di credito e digital payments curato da Assofin, Ipsos e Nomisma con il contributo di Crif. Significativo l’aumento deldi operazioni con un incremento di quasi 1 milione di transazioni solo nell’ultimo anno. Un risultato favorito dall’accelerazione deicashless che rientrano nelle abitudini dei consumatori. Crescita a doppia cifra anche per il valore delle transazioni effettuate.