Mostro di Firenze riesumata la salma di Francesco Vinci | secondo la moglie potrebbe essere ancora vivo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ci sarà una svolta nell’oscura saga irrisolta deldi? A dirlo sarà il risultato di una nuova analisi, quella sul cadavere di uno dei primi e principali sospettati (poi scagionato) per la serie di duplici delitti. Questa mattina sono stati riesumati i resti dinel cimitero di Montelupo Fiorentino. Era uno dei membri della pista sarda suldi, il serial killer che dal 1968 al 1985 ha fatto strage di giovani coppie che si appartavano in cerca di intimità, nelle campagne fiorentine. L’operazione è stata ordinata dalla Procura dima a chiedere la riesumazione dellapare sia stata la vedova diVitalia Velis insieme ai figli, per sapere, grazie all’esame del Dna, se è veramente del loro congiunto il corpo dell’uomo trovato ucciso e carbonizzato nel bagagliaio di un’auto nell’agosto 1993, nella campagna di Pisa.