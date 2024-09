Milan-Lecce 3-0 Gotti non ci sta | Il primo gol nasce da una punizione inesistente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Abbiamo fatto 38 minuti molto buoni, la partita che ilcercava di poter fare qua a San Siro. Non abbiamo rinunciato a giocare. Abbiamo provato a costruire, a fare fraseggio, a ragionare. Il peccato originale è una, non si capisce cosa abbia fatto Dorgu per provocare un fischio. Lasciamo stare”. Lo ha detto l’allenatore del, Luca, dopo la sconfitta in casa del, parlando ai microfoni di Sky Sport: “Non abbiamo concesso nulla e preso gol su questa cosa. Un minuto dopo c’è unasu Dorgu non data da cuiil secondo gol. La squadra lì si spaventa. Poi abbiamo forzato delle giocate. E ilsul terzo gol come le grandi squadre ha sentito il sangue e spinto sull’acceleratore. Sono stati 4 minuti che ci sono costati la partita. I pochi gol fatti? Fino ad adesso è un problema, di sicuro”.