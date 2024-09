Mansory Pugnator | la Ferrari Purosangue diventa ancora più estrema

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 27 settembre 2024) La, già nota per essere il primo SUV della casa di Maranello, è stata ulteriormente trasformata da, noto tuner specializzato nella personalizzazionedi supercar di lusso. La versione denominatarappresenta un salto deciso verso l’esclusività e le prestazioni, spingendo laai limiti sia estetici che meccanici.modello 2022 @Foto Crediti Ansa – VelvetMagUna nuova identità esteticaLasi distingue innanzitutto per un designmente aggressivo e unico, che separa nettamente questa versione dalle altreè famoso per la sua capacità di aggiungere elementi di design audaci e a volte controversi alle vetture di lusso. E con lanon fa eccezione.