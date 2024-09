Madonna è morta la matrigna Joan | aveva 81 anni

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024) Grave lutto in casa di. Èinfatti laCiccone, seconda moglie del padre della popstar.81ed era malata di cancro: il decesso risale a martedì 24 settembre ma è stato reso noto solo dopo qualche giorno. Originaria del Michigan,conosciuto Silvio Ciccone lavorando come governante nella sua abitazione e losposato nel 1966, circa tredopo la morte della madre della popstar, anche lei di cancro,Louise Fortin. Dalla loro relazione sono poi nati due figli, Jennifer e Mario, che si aggiunsero ai sei che l’uomoavuto dalle prime nozze. I suoi cari la ricorderanno, come riporta Tmz citando il necrologio, «per il suo entusiasmo, la sua gioia e il suo amore». Ancora nessuna dichiarazione, nemmeno sui social, da parte della diva.Ciccone insieme al marito Silvio (Facebook).