Lorenzo Spolverato | Ho frequentato compagnie malavitose c’erano armi e ho fatto del male a persone

(Di venerdì 27 settembre 2024)al Grande Fratello, parlando con Shaila Gatta, ha raccontato di aver avuto un’adolescenza problematica fatta disbagliate. “Ho, la non gestione del controllo dei miei genitori me la sono portata dietro” – ha raccontato, entrando poi nei dettagli – “E’ capitato di fare delad altreche non c’entravano niente e allo stesso tempo ricevere deldabrutte. Erano, erano gang,di mezzo, penso che tu mi possa capire”. Il racconto del passato criminale diè stato tuttavia censurato dal Grande Fratello che, alle parole “” e “gang”, ha cambiato inquadratura non prima di togliere l’audio. Ma ormai il danno era già stato, il passato nelle case popolari di Milano “Sono nato nelle case popolari di Milano.