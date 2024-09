LibanoNetanyahu | sì agli obiettivi Usa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 27 settembre 2024) 9.50 "Israele condivide glidell'iniziativa promossa dStati Uniti per una tregua in Libano". Così il governo di Netanyahu, mentre i team israeliani e americani discutono dell'iniziativa per un cessate il fuoco."A causa di molte dichiarazioni false, è importante chiarire alcuni punti".condivisi "per permettere alle persone che vivono lungo il nostro confine nord di ritornare in sicurezza nelle loro case", fa sapere l'ufficio di Netanyahu, il quale è atteso nel pomeriggio all'Assemblea generale Onu.