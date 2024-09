Le energie rinnovabili costano sempre meno | dal 2000 risparmiati 409 miliardi di dollari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’energia rinnovabile installata a livello globale dalfino ad oggi ha generato un risparmio di combustibile fino a 409di, una somma che supera il PIL della Danimarca nel 2023, stimato a 404di. Questo risparmio rappresenta un risultato significativo dell’espansione delle fonti energetichea livello mondiale. Nel solo 2023, l’81% dei 473 gigawatt di capacità rinnovabile installata – un record storico – ha presentato costi inferiori rispetto alle alternative alimentate da combustibili fossili. Dei 473 gigawatt installati, ben 382 gigawatt hanno contribuito a tali risparmi, come evidenziato nel rapporto “Renewable Power Generation Costs in 2023”, pubblicato dall’Agenzia Internazionale per le(Irena) durante il Global Renewables Summit, tenutosi nel contesto dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.