Gratteri | Con la Riforma Cartabia lo Stato non protegge le parti offese

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con la leggeretrocediamo dal punto di vista delle risposte che dobbiamo dare alla collettività”: lo ha detto a Potenza, nel pomeriggio, il procuratore capo di Napoli, Nicola, a margine della presentazione del libro “Il grifone”, scritto con il docente universitario Antonio Nicaso. “La– ha aggiunto – allontana ledalla giustizia, le persone che vogliono denunciare e che sono sempre meno tutelate. Non avrei mai immaginato di leggere i testi delle riforme per come sono stati redatti. Siamo nella situazione – ha proseguito – in cui lononpiù le, se consente di farre il processo solo se la parte offesa fa denuncia”.