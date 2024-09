Espulsione per il Palermo Dionisi non ci sta | accenno di polemica in conferenza stampa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) Velate polemiche al termine della partita tra Napoli econ l’allenatore rosanero Alessioche ha parlato indi alcuni espisodi. Vittoria convincete del Napoli, che batte 5-0 ilnei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il match non è mai stato messo in discussione, seppur la formazione rosanero abbia avuto da recriminare per due episodi capitati nel corso della gara. Nel primo tempo c’è stato un contatto tra Caprile e un attaccante del, che per l’arbitro e il VAR non era da sanzionare con il calcio di rigore. Nella ripresa, invece, la squadra siciliana è rimasta in dieci a causa dell’di Vasic, che ha alzato troppo il piede colpendo in testa Gilmour. Per il direttore di gara non ci sono stati dubbi e ha immediatamente estratto il cartellino rosso.