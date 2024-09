Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il Premier o la Premier Mi – detto o detta Giorgia – ha accettato e ricevuto un premio da, fondatore e capo di Tesla (nata per accelerare la transizione verso un mondo di energia sostenibile), nonché al centro di altre importanti iniziative che fino a qualche tempo fa potevano sembrare fantascientifiche, mentre oggi sono realtà in continuo sviluppo. La consegna del premio si è svolta in un clima di allegria e persino di tenerezza, tanto da indurrea intervenire con ironia negando ogni tipo di relazione sentimentale con Mi: perché lui era con la mamma (fonte Il Giornale del 26.9).