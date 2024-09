Crolla pezzo di soffitto a scuola durante la lezione | attimi di panico

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 27 settembre 2024) Paura nella mattinata di oggi, venerdì 27 settembre 2024, nellasuperiore. L’incidente è accaduto alla seconda ora, in un laboratorio informatico. Undidell’aula è caduto colpendo i banchi dove gli studenti sedevano per fare. È stato il professore a rendendosi conto del cedimento in corso. Cos’è successo agli studenti? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Cinema in lutto, addio a una grandissima: ha incantato intere generazioni Leggi anche: Totti, compleanno in lacrime: il commovente gesto della figlia Isabel La Spezia,ilunaLa paura però è stata tanta alla seconda ora di oggi, sia per i ragazzi della 5A meccanici che per il professore, che stava tenendo unanel laboratorio dove è avvenuto l’incidente. La vicenda è accaduta all’istituto Capellini-Sauro de La Spezia.