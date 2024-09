Bieffe Medital Cinquant’anni di successi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) La– Baxter ha spento le sue prime 50 candeline e lo ha fatto con una giornata di festa, in cui le celebrazioni, le tappe miliari della storia e i ricordi hanno trovato un connubio con l’emozione di ritrovarsi dopo tanti anni, il piacere di stare con i colleghi e le loro famiglie. Tutto questo è stato l’open day dello stabilimento– Baxter, ditta che fornisce un ampio portfolio di prodotti nel settore medicale e nel campo delle terapie renali e che è il secondo stabilimento in provincia per livello occupazionale. Più di 600 fra dipendenti e famiglie, ex dipendenti in pensione e rappresentanti delle istituzioni locali hanno preso parte ai festeggiamenti, visitando lo stabilimento con tutte le linee di produzione in funzione, e apprezzandone l’elevato livello di automazione, l’organizzazione e l’attenzione alla sicurezza.