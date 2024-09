Vaccini Aifa | In calo gli eventi avversi I dati aggiornati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Secondo il nuovo rapporto dell’Agenzia Italiana del Farmaco (), le segnalazioni di sospette reazioni avverse aisono diminuite del 39% nel 2022 rispetto all’anno precedente. È importante sottolineare che questinon includono icontro il Covid-19, che sono oggetto di altre pubblicazioni. Le segnalazioni riguardano una varietà didi routine somministrati in Italia. Qualihanno più segnalazioni I tassi più alti di segnalazione per sospette reazioni avverse nel 2022 sono stati registrati per ianti-meningococco B e C, come già avvenuto nel 2021. Anche icontro morbillo, parotite, rosolia e varicella (MPR-V) hanno mostrato un tasso elevato di segnalazioni, seppur inrispetto all’anno precedente. Le segnalazioni più comuni hanno riguardato reazioni non gravi, come febbre, reazioni cutanee o irritabilità.