Szczesny è in forma per il Barcellona Alla Juventus tolse il posto a Buffon Relevo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024) Wojciechpotrebbe presto diventare un nuovo calciatore del. Sostituirebbe l’infortunato ter Stegen, che resterà fuori tutta la stagione. Ancora non è arrivata l’ufficialità, ma con ogni probabilità, sarà lui il nuovo numero uno blaugrana, che però dovrà lottare contro la concorrenza di Iñaki Peña, per ora titolare.sempre più vicino alscrive: Dopo aver appeso i guanti al chiodo, Szcz?sny non poteva immaginare che tre mesi dopo avrebbe giocato di nuovo e che lo avrebbe fatto anche al. Era in vacanza a Marbella, dove ha una seconda residenza, quando il Barça l’ha chiamato per testare la sua situazione. Il portiere si recherà in città nelle prossime ore dove firmerà finofine della stagione. Avrà l’obiettivo di togliere ila Iñaki Peña, che parte in vantaggio per aver trascorso più tempo in squadra.