Stadi e burocrazia la rincorsa a Euro 2032

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lo smacco della cancellazione di Milano come sede della finale della Champions League 2027 suona come campanello d'allarme per tutto il sistema italiano. Notizia attesa e inevitabile, quella legata a San Siro. Era impossibile per il Comune dare alla Uefa le rassicurazioni richieste per chiudere il dossier e, dunque, non restava altra possibilità che abdicare. E' possibile che ciò che è uscito dalla porta principale rientri dalla finestra, ovvero la Figc lavora all'idea di tenere comunque in Italia l'evento 2027 spostandolo all'Olimpico di Roma. Però il segnale è stato forte e deve allarmare soprattutto in vista dell'peoche è stato ottenuto insieme alla Turchia. A rischio non c'è solo Milano, una delle cinque sedi scelte dalla Figc per ospitare le partitepee insieme a Roma e Torino in attesa di completare l'elenco.