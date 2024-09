Siamo all’inizio di una rivoluzione tech Cos’hanno detto Elkann e Altman

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 26 settembre 2024) Torino. Diciottomila persone attese nel corso della tre giorni che si concluderà domani alle Ogr. Ma il main event dell’ItalianWeek organizzata da Vento, il capitolo italiano del fondo di investimento Exor Ventures, è stato senza dubbio il confronto odierno tra John, amministratore delegato di Exor e presidente di Ferrari e Stellantis, e Sam Altam, cofondatore e amministratore delegato di OpenAI. Per il “padrone di casa” dividere il palco con l’uomo che ha portato, con la sua società, l’Intelligenza Artificiale sulla bocca di tutti, è un modo per sottolineare nell’ecosistema tecnologico, in particolare dell’Intelligenza Artificiale, la centralità della sua città (cita l’espressione “bogia nen” che racconta da oltre due secoli e mezzo la caparbietà piemontese). Torino, infatti, ospiterà il Centro nazionale per l’Intelligenza Artificiale.