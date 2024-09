Open Arms? Se condannato resto in carica Salvini fa impazzire la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) «Rimarrò inqualunque sia la sentenza che mi auguro sia di assoluzione». Il vice premier Matteoin vista della sentenza del processo sulla vicendanon intende cedere al pressing delle opposizioni perché «ritengo che sia un processo politico», ha ribadito. «Se così non fosse, se fosse di condanna in primo grado», ha continuato, il giorno dopo «sarei in ufficio a lavorare un po' più inca***ato ma sarei in ufficio». Come detto, il procedimento per sequestro di persona e altri reati per aver ritardato lo sbarco della nave della Ong quando era a capo del Viminale è ritenuto daun pericoloso precedente. «Una eventuale condanna non sarebbe un problema per me o preoccupante per me, sarebbe un enorme problema per l'Italia, per lo Stato di diritto, per il contrasto all'immigrazione clandestina, a livello internazionale sarebbe un precedente pericoloso.