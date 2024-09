Norvegia più auto elettriche che a benzina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Per chi ha dubbi che la svolta green su strada possa effettivamente verificarsi, non deve far altro che rivolgere lo sguardo alla. In un’Europa in cui il mercato dei veicoli non inquinanti arranca, il dato che arriva da questo Paese scandinavo è in netta controtendenza col resto. Qui lehanno ormai superato quelle a. In base agli ultimi dati, forniti dall’Ofv, la Federazione stradale norvegese, al 16 settembre dei circa 2,8 milioni diimmatricolate in, circa il 26% sono, per un totale pari a 754.303 modelli. Quelli che invece sfruttano l’alimentazione asono leggermente inferiori, pari cioè a 753.905. Il primato però spetta ancora dei motori diesel, con quasi un milione di veicoli, circa il 35% del totale. Completano il quadro Gpl e idrogeno.