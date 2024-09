Mignani si gode il suo Cesena | Ha vinto lo spirito di squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Mister Michelesiil successo contro il Pisa che per il Cavalluccio vale un biglietto per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: una finestra sui piani altissimi del calcio tricolore. "Siamo stati bravi a vincere una partita difficile contro unaforte che in questo momento è in cima alla classifica di B e che ha una rosa piena di giocatori di talento. I ragazzi hanno avuto la mentalità giusta, non hanno mai mollato e hanno interpretato al meglio la gara. Superare il turno ci porta morale e soddisfazione per quanto siamo risicati a mettere in campo. Abbiamo fatto tanta fatica: ce ne torniamo a casa davvero stanchi, ma anche felici perché vincere fa sempre bene".