Lorenzo Finn assolo in solitaria da grande promessa! L’Italia torna a vincere i Mondiali juniores

(Di giovedì 26 settembre 2024) Era tra i favoriti, ma non partiva in prima linea. Ha messo in scena però una gara da fenomeno, che lo consacra definitivamente:Markè forse il talento più puro in Italia, bisognerà ancora attenderlo in vista del passaggio tra i professionisti (magari tra un paio di anni, già nel World Tour), nel frattempo però si è andato a prendere un meraviglioso titolo iridato. Aidi ciclismo 2024 in Svizzera il 17enne classe 2006 è stato strepitoso, disputando una gara all’attacco nonostante condizioni proibitive ed ha chiuso in. Il Bel Paesesul gradino più alto del podio a 17 anni dall’ultima volta, quando vinse Diego Ulissi.