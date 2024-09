LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa-Ineos inizia gara-2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE DI YOUTH AMERICA’S CUP-AMERICAN MAGIC DALLE 12.20 15.44 Cinque minuti alla partenza. 15.43 Due cambi invece tra i cyclors per. Luca Kirwan e Paolo Simon subentreranno al posto di Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia. 15.40 Attenzione che, come di consueto, cambierà tutti e quattro i cyclors. Toccherà a Ryan Todhunter, Harry Leask, Luke Parkinson e Neil Hunter. Forze fresche dunque per Ben Ainslie. 15.39 Dieci minuti alla partenza di-2. 15.35 L’onda alta (quasi un metro e mezzo) ha creato grosse difficoltà nella conduzione delle barche.si è allenata a lungo in queste condizioni a Cagliari. 15.33 In questa seconda regata saràBritannia ad entrare da sinistra nella zona di pre-partenza, mentreapproderà da destra. 15.