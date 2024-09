La mamma di Shaila Gatta interviene dopo le dichiarazioni dell’ex fidanzato della figlia | Non faceva altro che danneggiarla ecco chi l’ha aiutata a venirne fuori

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ledi Alessandro Rizzo durante la terza puntata del Grande Fratello non sono passate inosservate. L’exdi, ex velina di “Striscia la Notizia”, ha parlatoloro relazione durata cinque anni, definendola “malata e tossica”. Tuttavia, nelle ultime ore, la madreballerina ha voluto rispondere pubblicamente alle accuse, rilasciando un’intervista "Ladile: “Nonche”,chi" L'articolo Ladile: “Nonche”,chiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.