In 30 anni quadruplicate le donazioni di organi da 450 a 1 700

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn Italia negli ultimi 30il tasso di donazione degliè quadruplicato, passando da otto donatori per milione di abitanti nel 1994 ai 30 di oggi. E le 450di allora sono diventate 1.700 nel 2024 mentre i trapianti sono passati da 1.498 a 4.466. Sono alcuni dati presentati durante il convegno ‘Il dono della vita’,zzato dall’Ospedale Bambino Gesù in occasione del trentennale della morte di Nicholas Green, il bimbo colpito da un proiettile il 29 settembre del 1994 mentre era in vacanza in Italia. Con un gesto che all’epoca sorprese tutti, i suoi genitori, Margaret e Reginald decisero di donarne gli, e oggi sono tornati nel nostro Paese. “L’agonia di quei giorni – racconta Margaret – fu una serie di duri colpi ma donare glidi Nicholas è stata la decisione importante più semplice che abbiamo mai dovuto prendere.