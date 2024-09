Garzeno | perché è stato ucciso Candido Montini e chi l’ha colpito? Sentiti i figli dell’ex vicesindaco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – È stata eseguita questa mattina, giovedì 26 settembre, l’autopsia sul corpo di, l’exditrovato morto ieri mattina nella sua abitazione, con una serie di ferite al collo e all’addome. Le indagini Secondo l’esame sul corpo del 76enne, che era titolare di un piccolo negozio di alimentari nella frazione di Catasco, l’assassino sarebbe entrato in azione nel tardo pomeriggio o nella serata di martedì. Proseguono, intanto, le indagini, nel tentativo di accertare chi abbia preso di mira, una persona molto conosciuta in zona, nella cui vita non sembra esserci alcuna ombra, tanto meno qualche vicenda – inimicizie o episodi del passato – che possa spiegare l’assassinio.