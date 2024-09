Gabicce architetto precipita dal balcone su cui stava lavorando | morto Alessandro Riberti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024)Mare (Pesaro), 26 settembre 2024 – Un tragico incidente sul lavoro si è verificato a, nella provincia di Pesaro-Urbino, causando la morte di undi 62 anni,, originario di Ferrara.si trovava all’Hotel Continental, chiuso al pubblico, per effettuare rilievi in vista di futuri lavori programmati per l’inverno. Il professionistada solo all’interno dell’hotel quando, intorno alle 18 di ieri, èto dal.Leggi anche: Scontro frontale tra due auto sul cavalcavia tra Cervignano e Torviscosa: due morti La ricostruzione dell’incidente Le circostanze esatte della caduta sono ancora in fase di accertamento. Sebbene non si possa escludere del tutto un gesto volontario, al momento non ci sono elementi certi che confermino questa ipotesi.