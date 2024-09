AEW | Moxley vince e ottiene la title shot Danielson lo soffoca con una cravatta in stile Nexus

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 26 settembre 2024) Match brutale per la possibilità di sfidare il titolo mondiale AEW L’ultimo episodio di AEW Dynamite ha visto Jone Darby Allin scontrarsi in un match principale ad alto rischio, con in palio una chance per il titolo mondiale AEW a WrestleDream. Il confronto si è rivelato particolarmente brutale, con Allin che ha subito diversi colpi duri, incluso un attacco con i gradini d’acciaio e uno slam sul pavimento esposto dell’arena. L’aggressività die la resistenza di Allin Fin dall’inizio,ha dimostrato la sua caratteristica aggressività, attaccando Allin con una serie di mosse potenti. Allin, nonostante abbia iniziato a sanguinare dalla bocca, ha mostrato una notevole resistenza, riuscendo a contrattaccare in diversi momenti del match.