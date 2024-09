Tumore al polmone cura a casa con i farmaci orali Campania capofila per le terapie domiciliari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’innovazione in oncologia non è fatta solo dinuovi e più efficaci, ma anche di modelli organizzativi innovativi che ‘avvicinano’ le cure al paziente. In questo laè un esempio virtuoso, proprio nel trattamento deldel. Il modello organizzativo della Regione, infatti, prevede che idi fascia H non classificati per somministrazione ospedaliera possano essere dispensati dallee territoriali della ASL di appartenenza e, quindi, consente anche ai pazienti con diagnosi dialnon a piccole cellule (NSCLC) “oncogene addicted”, ovvero i pazienti con una forma dilegata a una specifica mutazione genetica, che insono circa 1500 all’anno, di assumere idirettamente apropria.