Strage Borsellino no all’incidente probatorio sull’esplosivo | il giudice rigetta la richiesta dell’avvocato dell’ex pentito Maurizio Avola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Non ci sarà un altro incidentesulle dichiarazioni di. Lo ha deciso ilper le indagini preliminari di Caltanissetta, Santi Bologna, che ha respinto l’istanzaUgo Colonna, difensorecollaboratore di giustizia. Ex killer del clan mafioso dei Santapaola di Catania,si ènel 1994: tra il 2019 e il 2020 – quindi dopo quasi 26 anni di collaborazione con la giustizia – ha sostenuto per la prima volta di aver partecipato alladi via d’Amelio. Un racconto affidato ai giornalisti Michele Santoro e Guido Ruotolo, che lo hanno riportato nel libro Nient’altro che la verità, e poi ripetuto davanti ai magistrati. Una ricostruzione che il procuratore Salvatore de Luca e l’aggiunto Pasquale Pacifico non ritengono credibile.