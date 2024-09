State of Play tutti i giochi i trailer e gli annunci del 24 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si è concluso da pochi minuti loofdel 24, evento che ha visto presenti oltre 20in circa 30 minuti. Diamo un’occhiata qui sotto aglied idel nuovooforganizzato da Sony Interactive Entertainment a fine(grazie a Gamespot): Astro Bot Il primoo delloofè stato l’o del DLC gratuito per Astro Bot. Include cinque nuovi livelli di speedrun e 10 nuovi bot da salvare. Il DLC gratuito verrà lanciato questo autunno. The Midnight Walk The Midnight Walk, un gioco VR per PS5 e PSVR 2, è in lavorazione presso Moon Hood Studios. Hell Is Us Un nuovo gioco chiamato Hell Is Us di Rogue Factor e Nacon è in fase di sviluppo perStation 5. Metro Awakening Metro Awakening è un gioco VR ambientato nell’universo Metro.