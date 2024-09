Rummenigge tanti auguri l’Inter celebra il compleanno di ‘Kalle’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024)all’ex fuoriclasse Karl-Heinze, bomber delper tre stagioni durante gli anni Ottanta. Il club lo. BUON, Kalle! Oggicompie 69 anni. Forza fisica, potenza e carisma sono state le caratteristiche che lo hanno accompagnato nell’avventura in nerazzurro. Arrivato aldal Bayern Monaco nell’estate del 1984 in tre stagioni ha collezionato 107 presenze, condite da 42 gol tra campionato, coppe e competizioni europee. In nerazzurro è ricordato dai tifosi per aver segnato delle reti indimenticabili. Dal primo gol in campionato segnato contro la Juventus a quello realizzato nel derby, passando per la semi rovesciata al volo contro il Torino e aigol segnati nelle coppe europee.