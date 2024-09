Ricominiciare da zero Dalla disoccupazione al reinserimento sociale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Perdere il lavoro e ricominciare una vita. Un dramma per molti, soprattutto quando si è superata una certa età e non si hanno competenze particolari. A Magenta dopo il progetto “tessere lavoro“ per sostenere chi è caduto nel baratro dellaè partito anche il progetto “300+1“. Con una importante novità rispetto al passato nell’ottica di migliorare sempre di più il servizio a favore di chi si vuole aiutare. "Si tratta del supporto psicologico – spiega Vittorio Lanzetti, medico e volontario di “Non di solo pane“ –. Chi vive un periodo di crisi come la perdita del lavoro spesso necessita di una presenza che sappia stargli vicino e aiutarlo a superare le difficoltà". L’isolamento, il sentirsi inutili, lo spettro del fallimento, tutti segnali da non sottovalutare. Un progetto che richiede professionalità e anche di fondi per essere sostenuto.