Portimao rinnova per altri due anni con la MotoGp

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Laannuncia la firma di un accordo biennale con l’Autodromo Internazionale dell’Algarve attraverso il quale la struttura diverrà inserita nei calendari 2025 e 2026 del campionato, sulla scia di cinque Gran Premi già disputati, che nelle scorse edizioni hanno regalato spettacolo., cornice perfetta per la, non offre solo una pista mozzafiato, ma anche una meta apprezzata dal pubblico. A ciò si affianca il notevole impatto economico dell’evento sul Paese, la regione e il circuito grazie alle centinaia di migliaia di spettatori attirati in un periodo che non combacia con il picco della stagione turistica. I due Gran Premi previsti garantiranno maggiore spettacolo e un impatto ancora più positivo grazie allo sport più emozionante del mondo.