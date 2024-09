Pensioni e Legge 104 | cosa cambierà in manovra da Quota 41 a Opzione Donna

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una parte importante dei provvedimenti che permettono il pensionamento anticipato rispetto alle regole normalmente applicate tramite laFornero fa riferimento al ruolo del caregiver e alla cosiddetta104, che regola benefici e vantaggi per le persone disabili o invalide e per chi le assiste. Sia Ape Sociale che, che la stessa41 hanno normative specifiche per questi casi. Nel 2024 però alcune di queste norme arriveranno alla loro naturale scadenza e dovranno essere rinnovate. Per farlo il Governo dovrà inserirne le spese nelladi bilancio, lafinanziaria da approvare entro la fine dell’anno. Tutte leche dipendono dalla104 La104 del 1992 è la norma dalla quale dipendono buona parte dei vantaggi e dei sussidi che le persone disabili o invalide ricevono in Italia.