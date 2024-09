Nkunku segna una tripletta per il Chelsea mentre il Villa batte il Wycombe e il Leicester vince ai rigori

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-09-24 Christopherhato una, aiutando ila ottenere una clamorosa vittoria per 5-0 sul Barrow nel terzo turno della Coppa di Lega. I Blues hanno dominato dall'inizio alla fine a Stamford Bridge, con il gol di Pedro Neto e l'autogol di Paul Farman che hanno completato una vittoria ad alto punteggio per gli uomini di Enzo Maresca.ha portato in vantaggio i Blues con due conclusioni intelligenti nel giro di 15 minuti, la prima messa in rete dopo un passaggio alto di Joao Felix e la seconda magistralmente indirizzata con il suo tacco.