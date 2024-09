Il marito di Paola Marella interviene dopo la sua morte | la vera causa del decesso

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 25 settembre 2024), noto volto televisivo e architetto, si è spenta il 21 settembre 2024una lunga battaglia contro un adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico. Il, Domenico, ha condiviso un toccante messaggio sui social, rivelando le cause della suae il difficile percorso di cure a cuisi è sottoposta: scopriamo insieme cosa ha voluto raccontare per fare chiarezza. Il percorso di cure e la determinazione diDomenico,di, ha voluto utilizzare il suo account Instagram per diffondere le seguenti informazioni: “Scrivo queste righe per fare chiarezza sulle cause della prematura scomparsa die perché, lei per prima, non avrebbe mai voluto che le donne colpite da tumore al seno potessero vedere in questo triste accadimento un motivo di sconforto o di paura.