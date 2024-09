Guarin | Cassano si scocciava pure di tirare gli angoli ma la metteva dove voleva lui

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Fredyaveva già confessato il suo terribile viaggio nell’alcolismo, e ci torna in una intervista alla Gazzetta dello Sport: “Lavoro ogni giorno per scacciare quei fantasmi, ma sto tornando quello di sempre. Dopo aver smesso di giocare nel 2021 ho iniziato un viaggio difficile, ho preso bivi sbagliati e mi sono consumato con l’alcool. Non ho avuto limiti per molto tempo. Mi sono logorato l’anima, ma quando ho capito che stavo perdendo il controllo ho detto ‘basta’”. Racconta un po’ di aneddoti della sua carriera, il più carino dei quali riguarda Antonio: “Potrei scrivere un libro. Le dico questa: ai tempi di Stramaccioni realizzai un bel gol da calcio d’angolo contro il Napoli. Uno schema preparato in settimana. Prevedeva un mio inserimento da dietro all’improvviso, senza che nessuno se ne accorgesse.