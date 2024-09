Gli autori non possono farlo Grande Fratello la scoperta su Shaila fa infuriare il pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ci sono già polemiche intorno al. Si è parlato dinelle scorse ore e il dito è stato puntato contro la produzione del reality show di Canale 5. Si starebbe verificando un comportamento da parte degli, che sta dando molto fastidio al, che invece vorrebbe poter assistere a ben altro in questa edizione della trasmissione. Alè stata una delle protagoniste di questo avvio di programma, infatti ci sono state delle dinamiche che l’hanno riguardata. E proprio per questo si è registrata una protesta di alcuni utenti, che sul social network X hanno spiegato per quale ragione non stiano sopportando le scelte fatte dalla regia. Leggi anche: “Finalmente il primo bacio”.