Genoa-Sampdoria finale thriller! Blucerchiati avanti dopo i rigori

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si risolve soltantoi tiri di rigore (1-1 nei tempi regolamentari) l’attesissimo derby della lanterna tra, valevole per i sedicesimi didella Coppa Italia. TEMPI REGOLAMENTARI – Torna l’attesissimo derby della lanterna di Genova, che, come prevedibile, è una vera e propria partita. E si apre il risultatosoltanto 9 minuti, con ilche vagrazie alla rete di Andrea Pinamonti, che riscatta un inizio di stagione non particolarmente brillante.diché c’è piùin campo, con Coda che ci prova due volte trovando un grande Leali a dirgli di no. Nella ripresa isembrano avere qualcosa di più e nelci pensa Fabio Borini con il suo ingresso a cambiare la situazione: grande scambio al minuto 83, con l’attaccante appena entrato che fulmina Leali con un siluro da fuori.