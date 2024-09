Dirigenti in scadenza e ruoli vacanti Il Comune rischia di ingolfarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024)in, altri in procinto di andarsene e funzionari che arrivano da altri municipi per ‘tappare’ i buchi. Una cospicua riorganizzazione in atto chedi ingolfare la macchina amministrativa comunale di Reggio. Che sotto la nuova gestione del sindaco Marco Massari è partita a rilento. La neo direttrice generale Francesca Mattioli – che ha sostituito Maurizio Battini (che dovrebbe insediarsi a Scandiano) – si trova alle prese con le prime grane da risolvere. A fine dicembre infatti scadranno i contratti a tempo determinato di quasi la totalità del corpo dirigenziale; tra questi figuranostrategici fondamentali, da quelli di pianificazione alla mobilità ricoperti da Massimo Magnani e Paolo Gandolfi, così come quelli di Ermes Torreggiani nella manutenzione degli edifici fino a Battistina Giubbani per la gestione del personale, per citarne solo alcuni.