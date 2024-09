Censimento del cervo al bramito | 560 persone nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arezzo, 25 settembre 2024 – Dal 26 settembre al 28 settembre prossimo 560tra esperti, volontari del, volontari del mondo venatorio, ricercatori, professionisti, tecnici, studenti, carabinieri forestali saranno impegnati nel grande evento deldelalnel, arrivato al suo 37esimo anno di svolgimento. Era il lontano 1987 quando in una piccola area, oggi contenuta nell’area protetta, un gruppo di studenti universitari guidati da Vito Mazzarone, organizzarono un esperimento per il conteggio di questi ungulati poi sviluppato nel tempo da due ex studentesse, oggi vice presidente e tecnico di Dream Italia, Lilia Orlandi e Loretta Leonessi.