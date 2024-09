Referendum sulla cittadinanza l’appello di Schlein per le firme | L’inclusione sociale è ciò che rende più sicura una società

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) A Genova per sostenere la candidatura di Andrea Orlando per le regionali, Ellyraccogliedel consigliere comunale Simohamed Kaboour e fa nuovamente suoper il: “Nelle classi non ci sono italiani e stranieri, ci sono bambine e bambini e hanno tutti lo stesso diritto a un’istruzione di qualità, è da lì che parte la lotta alle disuguaglianze – scandisce in piazza don Gallo la segretaria del Pd – La questione è molto semplice: per noi chi nasce e cresce in Italia è italiano,è ciò chepiùuna”.