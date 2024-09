Le scelte post diploma Orientamento studenti fondi dal ministero Pronti 700mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Anche l’in ingresso, ossia il percorso per consapevolizzare glicirca la scelta del corso di laurea è in testa alle priorità del nostro ateneo. Più in generale lerappresentano uno dei punti centrali della strategia per rendere sempre più appetibili i neo laureati al mercato del lavoro. Ebbene, nei giorni scorsi, ildell’Università e della Ricerca guidato da Anna Maria Bernini ha sbloccato gli ultimi 112 milioni del Pnrr per sostenere i corsi organizzati dagli atenei nelle scuole. Unife beneficerà, per questo tipo di iniziative, di oltre settecentomilaper un target di alunni pari a 2.807 unità.