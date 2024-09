Il Metodo antistronza arriva la guida per riconoscere e aggirare gli stron*i sul lavoro – L’ESTRATTO IN ANTEPRIMA

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) C’era una volta ilantistronzi. Erano i primi anni Duemila, e il libro di Robert Sutton non fu solo un clamoroso successo commerciale, ma rivoluzionò completamente la visione delle relazioni sul posto di: finalmente era stata individuata e descritta nei particolari la figura dello “stronzo sul luogo di” e non solo e conseguentemente dei metodi per annullare la sua nefasta influenza, o quantomeno attenuarla fortemente presso i colleghi e le colleghe. Un utile completamento, in qualche modo necessario, alla teoria di Sutton è ilfirmato da Danny Samuelson e in uscita in questi giorni per Aliberti editore.