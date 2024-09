I nostri gioielli Visite guidate ai monumenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Sabato 28 e domenica 29 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio. Il tema di quest’anno per la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa è “Patrimonio in cammino”, un invito a scoprire e riscoprire cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità. Nelle due giornate, i luoghi della cultura afferenti ai Musei nazionali di Ravenna organizzano incontri, aperture straordinarie ed eventi volti a far conoscere e a promuovere il patrimonio culturale ravennate. Sabato 28 settembre il Museo nazionale di Ravenna, il Mausoleo di Teodorico e il Battistero degli Ariani apriranno anche alla sera, dalle 20 alle 23 (chiusura biglietteria alle 22.30) con ingresso al costo simbolico di 1€.